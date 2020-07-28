Россиянам дали пять советов о здоровье

Россиянам рассказали, какие рекомендации стоит соблюдать для сохранения здорового образа жизни. Об этом поведала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина. Ее слова приводит «Национальная служба новостей».

Эксперт рассказала, что важно не курить, а также съедать ежедневно минимальную норму овощей и фруктов (около 400 граммов). Помимо этого важно двигаться — ходить как минимум час в день, а также не злоупотреблять алкоголем и солеными блюдами.

"Научно доказано, что несоблюдение этих норм чревато повышенной смертностью. Вот пять простых советов всем, кто хочет быть здоровым гораздо дольше",

— пояснила Драпкина.