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Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы 

Мира Маркина 5 часов назад
Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы
Фото: depositphotos.com
Руководитель научного направления «Оптимальное питание ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин в разговоре с «Российской газетой» объяснил, почему россиянам следует сократить потребление хлеба и колбасы.
По словам Батурина, в среднем россияне потребляют 12 граммов соли на человека в день, в то время как рекомендуемая ВОЗ и Минздравом норма составляет всего пять граммов.
Эксперт подчеркнул: хлеб — один из главных источников соли. Съедая 300 граммов мучных изделий, человек получает пять граммов соли, которые являются ежедневным максимумом. Это значит, что дальнейшее потребление соли становится вредным для организма.
Батурин также обратил внимание на то, что большое количество соли содержится в колбасах и домашних заготовках — к примеру, в квашеной капусте и соленых огурцах. Вот почему их также следует употреблять с осторожностью.
В свою очередь, чрезмерное потребление соли, сахара и насыщенных жиров способствует ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии и остеопорозу.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, можно ли вылечить больное горло солью на самом деле.
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ЗОЖ , Александр Батурин , Минздрав РФ , ВОЗ , "Российская газета"
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