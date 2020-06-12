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Можно ли вылечить больное горло солью на самом деле 

Александра Нечаева 11 часов назад
Можно ли вылечить больное горло солью на самом деле
Фото: Depositphotos
Все, наверное, с детства знают о таком способе облегчения неприятных ощущений в горле, как полоскание солевым раствором. Но помогает ли это средство на самом деле? Рассказывает «Рамблер».
Болевые ощущения в горле после нескольких дней полоскания теплой водой с растворенной в ней солью, действительно, снимаются. Что же это: эффект плацебо или обычная соль на самом деле помогает?
Исследователи заявляют, что полоскание горла солевым раствором в течение нескольких дней сможет снизить уровень инфицирования дыхательных путей на 40% и облегчает болевые симптомы в горле. В чем же секрет?
Слизистая горла — весьма благоприятная среда для обитания и размножения всевозможных вирусов и бактерий. Воспаление горла и болевые ощущения возникают из-за отека тканей, которые были инфицированы. Концентрация соли в растворе для полоскания выше, чем в тканях горла, он вытягивает из них воду, снижая при этом боль во время глотания и снимая воспаление.
Вирусы и бактерии погибают от обезвоживания, плюс некоторое количество их мы вымываем уже во время полоскания.
Приготовить солевой раствор очень просто: в одном стакане теплой воды необходимо растворить 1 чайную ложку соли. Полоскать горло рекомендуется 3-4 раза в день.
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Народная медицина
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