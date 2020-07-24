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Как быстро избавиться от торчащего живота 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик рассказывает, как буквально за несколько дней избавиться от выпирающего живота. Наверняка у каждого случались истории, когда за неделю-другую до важного события выяснялось, что подготовленный наряд сидит неудачно и подчёркивает пухлый живот. Демонстрировать окружающим несовершенства фигуры решится не каждый, и если вы в числе таких людей, то примите экстренный меры для избавления от жирка. Как это сделать, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врач поведал о главных признаках больной печени.
ЗОЖ , Видео
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