Печень может долгое время не давать о себе знать в случае заболевания. Терапевт Виктор Лишин поведал о симптомах, которые на ранней стадии укажут на нездоровое состояние органа.

Признаки, говорящие о заболевании печени: изжога;

горечь во рту;

изменение цвета покровов кожи и ее сухость;

зуд:

головные боли и головокружение;

диспепсические расстройства — тошнота, рвота, боли в области ЖКТ.

При этом человек будет чувствовать себя вяло, будет быстро утомляться. Соответственно, снизится и уровень его работоспособности.

В случае, если вы заметили у себя наличие каких-то из вышеперечисленных симптомов, нужно, прежде всего, пересмотреть свой рацион питания и сделать его более правильным. Также важно отказаться от сигарет и алкоголя. И, конечно, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы тот выписал необходимые медикаменты.

Кроме того, Виктор Лешин отметил, что люди часто принимают за боли в печени дискомфорт в области желчного пузыря. Важно помнить, что в печени нет болевых рецепторов, а, значит, болеть она не может.