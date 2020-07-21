Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач поведал о главных признаках больной печени 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Печень может долгое время не давать о себе знать в случае заболевания. Терапевт Виктор Лишин поведал о симптомах, которые на ранней стадии укажут на нездоровое состояние органа.

Признаки, говорящие о заболевании печени:

  • изжога;
  • горечь во рту;
  • изменение цвета покровов кожи и ее сухость;
  • зуд:
  • головные боли и головокружение;
  • диспепсические расстройства — тошнота, рвота, боли в области ЖКТ.
При этом человек будет чувствовать себя вяло, будет быстро утомляться. Соответственно, снизится и уровень его работоспособности.
В случае, если вы заметили у себя наличие каких-то из вышеперечисленных симптомов, нужно, прежде всего, пересмотреть свой рацион питания и сделать его более правильным. Также важно отказаться от сигарет и алкоголя. И, конечно, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы тот выписал необходимые медикаменты.
Кроме того, Виктор Лешин отметил, что люди часто принимают за боли в печени дискомфорт в области желчного пузыря. Важно помнить, что в печени нет болевых рецепторов, а, значит, болеть она не может.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как определить приближающийся инфаркт по состоянию кожи.
Комментарии
Новости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт назвал возможности передачи бубонной чумы
Эксперт назвал возможности передачи бубонной чумы
Россияне жалуются на пораженное из-за COVID-19 сердце
Россияне жалуются на пораженное из-за COVID-19 сердце
Приближающийся инфаркт можно определить по коже
Приближающийся инфаркт можно определить по коже
Врач-онколог объяснила, как вода помогает кишечнику
Врач-онколог объяснила, как вода помогает кишечнику
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
05:47
Будут ли делать прививку от COVID принудительно
Коронавирус ЗОЖ
Объяснено смертельно опасное свойство коронавируса
00:48
Объяснено смертельно опасное свойство коронавируса
Коронавирус Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение