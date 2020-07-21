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Врач-онколог объяснила, как вода помогает кишечнику 

Стелла Шмель 9 часов назад
Врач-онколог объяснила, как вода помогает кишечнику
Фото: depositphotos.com
Онколог Елена Смирнова рассказала о том, какую пользу вода несет для нормальной работы кишечника. Благодаря воде кровь доставляет питательные вещества и кислород к клеткам, а также выводит токсины из организма.
Кроме того, стабильный питьевой режим решает проблему запоров.
Врач посетовала, что к ней часто приходят пациенты, которые говорят, что им приходится буквально заставлять себя пить. Потому что если не будут этого делать, то видимо перестанут пить вовсе.
Смирнова раскритиковала такой подход и напомнила, что организм постоянно теряет влагу, поэтому поддерживать нужный баланс воды в организме важно. Врач посоветовала ориентироваться на возникающее чувство жажды.
Ранее "Рамблер" писал, что вакцина российского производства против коронавируса готова.
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ЗОЖ , Елена Смирнова
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