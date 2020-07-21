Врач-онколог объяснила, как вода помогает кишечнику 

Онколог Елена Смирнова рассказала о том, какую пользу вода несет для нормальной работы кишечника. Благодаря воде кровь доставляет питательные вещества и кислород к клеткам, а также выводит токсины из организма.

Кроме того, стабильный питьевой режим решает проблему запоров.

Врач посетовала, что к ней часто приходят пациенты, которые говорят, что им приходится буквально заставлять себя пить. Потому что если не будут этого делать, то видимо перестанут пить вовсе.

Смирнова раскритиковала такой подход и напомнила, что организм постоянно теряет влагу, поэтому поддерживать нужный баланс воды в организме важно. Врач посоветовала ориентироваться на возникающее чувство жажды.