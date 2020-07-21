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Вакцина российского производства против коронавируса готова 

Стелла Шмель 2 часа назад
Российская вакцина против коронавируса готова
Фото: depositphotos.com
Готова первая российская вакцина против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, сообщает РИА Новости.
Клинические испытания вакцины уже завершены, а все добровольцы — выписаны. В Минобороны также заявили, что результаты анализов показали выработку у каждого добровольца иммунного ответа после процедуры вакцинации.
"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова",
— сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
Ранее "Рамблер" писал, что описано действие российской вакцины от COVID-19.
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Коронавирус , Руслан Цаликов , Министерство обороны , Курчатовский институт , РИА Новости , Аргументы и Факты
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