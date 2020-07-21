Российская вакцина против коронавируса готова

Готова первая российская вакцина против новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, сообщает РИА Новости.
Клинические испытания вакцины уже завершены, а все добровольцы — выписаны. В Минобороны также заявили, что результаты анализов показали выработку у каждого добровольца иммунного ответа после процедуры вакцинации.
"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова",
— сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
Ранее "Рамблер" писал, что описано действие российской вакцины от COVID-19.