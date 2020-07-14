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Опасные болезни, которые можно подцепить в водоемах 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какие болезни можно подцепить, если купаться в водоёмах, где это запрещено. Медики, микробиологи, вирусологи регулярно тестируют воду в прудах и реках, после чего дают разрешение на купание. Но если у водоёма висит табличка, что купаться запрещено, это значит, что вода в нём не исследовалась. После купания в ней в организм могут попасть глисты, ротавирус, гепатит и другие инфекции и микроорганизмы. Ролик расскажет, чем рискуют купальщики, выбирающие непроверенные водоёмы.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что произойдёт с организмом, если бегать ежедневно.
ЗОЖ , Видео
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