Что произойдет с организмом, если бегать ежедневно 

Многие знают о пользе ежедневного бега, но в чем именно она проявляется остается загадкой. «Рамблер» разобрался, какие изменения будут происходить в организме, если бегать каждый день.
Начнем с того, что любая пробежка, трусцой или в ускоренном темпе, провоцирует легкий стресс — в малых дозах он необходим для мобилизации организма. У вас повысится уровень эндорфинов, благодаря чему вы станете значительно бодрее себя чувствовать и эффективнее работать.
Также бег полезен для системы ЖКТ. Он запускает работу кишечника и очищает печень.
Естественно, ежедневный бег положительно скажется на суставах, сухожилиях и мышцах. Они моментально приспосабливаются к физической активности — буквально в первую неделю.
Спустя месяц ежедневных пробежек вы почувствуете, что все вышеуказанные процессы станут еще более выраженными. Кроме того, вы потеряете пару-тройку лишних килограммов за счет детоксикации организма.
Не думайте, что чем длительнее по времени ваша пробежка, тем лучше будет результат. Стоит уделять тренировке всего полчаса в день — этого времени более чем достаточно для здорового функционирования организма.
Также не нужно бегать слишком быстро. Бег трусцой значительно эффективнее и безопаснее для начинающих спортсменов.