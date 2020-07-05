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Врач рассказала, кому опасно мыться холодной водой 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Врач рассказала, кому опасно мыться холодной водой
Фото: depositphotos.com
Врач-дерматолог Екатерина Мокина рассказала, кому нельзя мыться под холодной водой. Об этом сообщает "АиФ".
По словам медика, купание в холодной воде противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку высок риск застудиться.
"Люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей", — пояснила врач.
Она добавила, что холодная вода не позволяет полноценно очистить кожу от загрязнений. Кроме того, моющие средства лучше себя ведут при теплой температуре.
"С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой", — сказала Екатерина Мокина.
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