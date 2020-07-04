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Что такое желудочный кашель и как его распознать 

Мария Сергеева 3 часа назад
Что такое желудочный кашель и как его распознать
Фото: depositphotos.com
Болезни, связанные с легкими, почти всегда сопровождаются кашлем. Однако такая реакция может быть вызвана не только бактериями и вирусами. Бывает кашель, спровоцированный скоплением в помещении пыли, химическими веществами, кусочками пищи, заболеваниями ЖКТ и др. "Рамблер" акцентирует внимание на последнем, рассказывая, что такое желудочный кашель и как его распознать.
Есть несколько особенностей такого кашля:
  1. В комплекте к нему не идут другие "простудные" симптомы — насморк, покраснение в горле, а температура у человека обычно в пределах нормы.
  2. Зачастую кашель сухой, без мокроты.
  3. Неприятные ощущения больше всего беспокоят в ночное время, когда человек в горизонтальном положении.
  4. Обычные средства от кашля не помогают.
  5. Состояние сопровождается изжогой, тошнотой и другими признаками связи с ЖКТ.
Желудочный кашель может возникнуть при гастроэзофагеальном рефлюксе — состоянии, когда содержимое желудка выбрасывается обратно в пищевод. Вместе с пищей в часть пищеварительного канала попадает кислота, которая раздражает слизистую. В результате у человека наблюдается изжога, отрыжка, першение в горле и кашель. Приступы как правило возникают после еды, особенно при употреблении большого количества жирной или острой пищи. На данную патологию приходится около четверти случаев желудочного кашля.
При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока и язвенной болезни желудка происходит такое же раздражение слизистой оболочки кислотой. Только кашель возникает спустя полтора-два часа после еды.
При дисбактериозе кишечника и заражении глистами кашель может возникать в результате сбоев в работе иммунной системы и аллергической реакции. Характерными симптомами являются: тошнота, рвота, расстройства желудка, повышенное газообразование. А при глистах наблюдаются нарушения сна, резкое похудание, анемия и сыпь.
Энтеровирусная инфекция отличается болями и спазмами в животе (до 10 раз в день), водянистым поносом, вздутием живота и катаральными явлениями (насморк, кашель).
Кашель обычно свидетельствует о наличии какой-либо болезни, поэтому в первую очередь необходимо найти источник явления. К врачу обращаться стоит, если кашель не проходит 3-5 дней лечения обычными препаратами, а также сопровождается другими симптомами, связанными с ЖКТ.
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