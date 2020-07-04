Болезни, связанные с легкими, почти всегда сопровождаются кашлем. Однако такая реакция может быть вызвана не только бактериями и вирусами. Бывает кашель, спровоцированный скоплением в помещении пыли, химическими веществами, кусочками пищи, заболеваниями ЖКТ и др. "Рамблер" акцентирует внимание на последнем, рассказывая, что такое желудочный кашель и как его распознать.

В комплекте к нему не идут другие "простудные" симптомы — насморк, покраснение в горле, а температура у человека обычно в пределах нормы. Зачастую кашель сухой, без мокроты. Неприятные ощущения больше всего беспокоят в ночное время, когда человек в горизонтальном положении. Обычные средства от кашля не помогают. Состояние сопровождается изжогой, тошнотой и другими признаками связи с ЖКТ. Есть несколько особенностей такого кашля:

Желудочный кашель может возникнуть при гастроэзофагеальном рефлюксе — состоянии, когда содержимое желудка выбрасывается обратно в пищевод. Вместе с пищей в часть пищеварительного канала попадает кислота, которая раздражает слизистую. В результате у человека наблюдается изжога, отрыжка, першение в горле и кашель. Приступы как правило возникают после еды, особенно при употреблении большого количества жирной или острой пищи. На данную патологию приходится около четверти случаев желудочного кашля.

При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока и язвенной болезни желудка происходит такое же раздражение слизистой оболочки кислотой. Только кашель возникает спустя полтора-два часа после еды.

При дисбактериозе кишечника и заражении глистами кашель может возникать в результате сбоев в работе иммунной системы и аллергической реакции. Характерными симптомами являются: тошнота, рвота, расстройства желудка, повышенное газообразование. А при глистах наблюдаются нарушения сна, резкое похудание, анемия и сыпь.

Энтеровирусная инфекция отличается болями и спазмами в животе (до 10 раз в день), водянистым поносом, вздутием живота и катаральными явлениями (насморк, кашель).

Кашель обычно свидетельствует о наличии какой-либо болезни, поэтому в первую очередь необходимо найти источник явления. К врачу обращаться стоит, если кашель не проходит 3-5 дней лечения обычными препаратами, а также сопровождается другими симптомами, связанными с ЖКТ.