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Мужчина в Англии умер от передозировки кофеином 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Мужчина переборщил с кофеином и умер
Фото: depositphotos.com
Житель города Питерборо в английском графстве Кембриджшир умер от передозировки кофеином. Об этом пишет издание Independent.
Польский мигрант, 36-летний Лукаша Санделевски, работал сварщиком. Его тело обнаружил один из соседей. В комнате мужчины было много банок и бутылок из-под напитков.
В его крови обнаружили огромное количество кофеина — 282 микрограмма вещества на один миллилитр крови. При том, что смертельной является пропорция 80 микрограммов кофеина на миллилитр крови.
«Он намеренно потреблял значительное и смертельное количество кофеина, но я не вижу достаточно доказательств, что он намеревался таким образом покончить с собой», — заключил коронер Шон Хорстед.
Кроме того, в крови погибшего был алкоголь.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ.
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