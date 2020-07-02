Мужчина переборщил с кофеином и умер

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Житель города Питерборо в английском графстве Кембриджшир умер от передозировки кофеином. Об этом пишет издание Independent.

Польский мигрант, 36-летний Лукаша Санделевски, работал сварщиком. Его тело обнаружил один из соседей. В комнате мужчины было много банок и бутылок из-под напитков.

В его крови обнаружили огромное количество кофеина — 282 микрограмма вещества на один миллилитр крови. При том, что смертельной является пропорция 80 микрограммов кофеина на миллилитр крови.

«Он намеренно потреблял значительное и смертельное количество кофеина, но я не вижу достаточно доказательств, что он намеревался таким образом покончить с собой», — заключил коронер Шон Хорстед.

Кроме того, в крови погибшего был алкоголь.