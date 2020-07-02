Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт защищает от развития онкологических заболеваний. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1»

По мнению медика, овощем, сильно снижающим риск рака, является брокколи.

"Самый полезный на свете продукт среди овощей — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно", — сказал Мясников.

Он посоветовал есть брокколи в сыром виде. По словам врача, в дневной рацион человека должно входить полкило овощей и фруктов, чтобы организм получил необходимую дозу витаминов.