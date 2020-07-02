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Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Доктор Мясников назвал защищающий от рака овощ
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт защищает от развития онкологических заболеваний. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1»
По мнению медика, овощем, сильно снижающим риск рака, является брокколи.
"Самый полезный на свете продукт среди овощей — брокколи. Имеет колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно", — сказал Мясников.
Он посоветовал есть брокколи в сыром виде. По словам врача, в дневной рацион человека должно входить полкило овощей и фруктов, чтобы организм получил необходимую дозу витаминов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников рассказал, как снизить риск онкологии.
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