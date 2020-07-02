Что будет, если все время пить кофе на пустой желудок 

Смотрите видео и узнайте, что происходит, если пить кофе на пустой желудок. Для многих чашка кофе после пробуждения — обычный утренний ритуал, с которого они начинают и будни, и выходные. Некоторые перед выходом на работу вообще ограничиваются лишь кофе и не завтракают. Между тем, такая привычка чревата проблемами со здоровьем. Ролик расскажет, к чему может привести многолетнее употребление кофе на пустой желудок.