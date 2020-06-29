Найден способ улучшить зрение в домашних условиях 

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как улучшить зрение в домашних условиях. Об этом пишет Journals of Gerontology.
Оказалось, что падающее зрение может улучшить трехминутная терапия темно-красным светом. Специалисты провели исследование: они набрали 24 человека без глазных заболеваний в возрасте от 28 до 72 лет. В течение двух недель им нужно было смотреть на светодиодный фонарик с темно-красным лучом длиной 670 нм.
На молодых эта процедура не оказала никакого влияния. Однако у испытуемых в возрасте около 40 лет заметили улучшения зрения. У них на 20% поднялась способность распознавать цвета. Кроме того, улучшилась способность видеть при слабом освещении.
Ученые заявили, что их открытие может дать начало разработке домашней глазной терапии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доказана связь между размером ноги и долголетием.