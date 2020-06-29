Найден способ улучшить зрение в домашних условиях 

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, как улучшить зрение в домашних условиях. Об этом пишет Journals of Gerontology.

Оказалось, что падающее зрение может улучшить трехминутная терапия темно-красным светом. Специалисты провели исследование: они набрали 24 человека без глазных заболеваний в возрасте от 28 до 72 лет. В течение двух недель им нужно было смотреть на светодиодный фонарик с темно-красным лучом длиной 670 нм.

На молодых эта процедура не оказала никакого влияния. Однако у испытуемых в возрасте около 40 лет заметили улучшения зрения. У них на 20% поднялась способность распознавать цвета. Кроме того, улучшилась способность видеть при слабом освещении.

Ученые заявили, что их открытие может дать начало разработке домашней глазной терапии.