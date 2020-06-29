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Доказана связь между размером ноги и долголетием 

Мира Маркина 22 часа назад
Доказана связь между размером ноги и долголетием
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Кембриджского университета установили связь между размером ноги и продолжительностью жизни. Об этом сообщают "Аргументы недели".
Медики проанализировали данные более чем трех тысяч летальных случаев. Исследование проводилось на протяжении двух лет.
Выяснилось, что самая большая продолжительность жизни у женщин с 38-м размером и у мужчин с 42-м размером ноги. У людей из этой группы есть все шансы дожить до 84 лет.
Меньше всех, согласно исследованию, живут мужчины с 38-м и 45-м размером ноги, а также женщины с 35-м и 42-м размером — до 69 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, какие мужские секреты раскроет размер обуви.
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