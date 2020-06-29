Доказана связь между размером ноги и долголетием 

Сотрудники Кембриджского университета установили связь между размером ноги и продолжительностью жизни. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Медики проанализировали данные более чем трех тысяч летальных случаев. Исследование проводилось на протяжении двух лет.

Выяснилось, что самая большая продолжительность жизни у женщин с 38-м размером и у мужчин с 42-м размером ноги. У людей из этой группы есть все шансы дожить до 84 лет.

Меньше всех, согласно исследованию, живут мужчины с 38-м и 45-м размером ноги, а также женщины с 35-м и 42-м размером — до 69 лет.