Врач рассказал, как секс влияет на здоровье

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Врач рассказал, как влияет интим на организм человека 

Мира Маркина 1 час назад
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как интимная близость влияет на здоровье человека. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".
По словам специалиста, парам рекомендуется заниматься сексом не реже двух-трех раз в неделю. При этом специалист подчеркнул, что норма конкретных людей зависит от множества факторов и остается сугубо индивидуальной.
Однако эксперт напомнил, что у сексуально активных людей, как правило, крепкий иммунитет. Их здоровье улучшается за счет выработки большого количества полезных гормонов, — эндорфина и серотонина.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, почему близость в постели работает как обезболивающее.
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