Врач рассказал, как секс влияет на здоровье

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, как интимная близость влияет на здоровье человека. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".

По словам специалиста, парам рекомендуется заниматься сексом не реже двух-трех раз в неделю. При этом специалист подчеркнул, что норма конкретных людей зависит от множества факторов и остается сугубо индивидуальной.

Однако эксперт напомнил, что у сексуально активных людей, как правило, крепкий иммунитет. Их здоровье улучшается за счет выработки большого количества полезных гормонов, — эндорфина и серотонина.