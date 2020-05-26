Почему секс работает как обезболивающее

Несильную боль в пояснице или головную боль необязательно лечить при помощи медикаментов. Как правило, подобный дискомфорт можно снять посредством массажа, аромотерапии, водных процедур и даже интимной близости. К слову, последний способ из всех перечисленных подчас является наиболее эффективным.

Каким образом секс устраняет болевые ощущения? Выяснял "Рамблер".

Интимная близость — это симбиоз мощной эмоциональной, гормональной и физической нагрузки. Но вместе с тем огромный выброс эндорфинов и положительные эмоции, которые испытывает человек в процессе, способны за считанные минуты устранить ноющую боль за счет анестетического эффекта.

Этот факт подтвердил немецкий ученый Архус Фрезе. В исследовании приняли участие тысяча человек, — 800 из них страдали от рассеянной мигрени, остальные — от так называемой кластерной разновидности. Подопытных расспрашивали о том, регулярно ли они занимаются сексом и как часто их посещает головная боль. Кроме того, специалисты пытались выяснить у участников исследования, как одно влияет на другое.

Оказалось, что более трети испытуемых с мигренями испытывали облегчение во время интимной близости. В 75% случаев боль ослабевала с сильной до умеренной, а то и вовсе проходила. У людей с кластерной мигренью происходило примерно то же самое.

Однако следует помнить о том, что порой у людей случаются коитальные головные боли, которые могут возникнуть до, после или вовремя оргазма. Если вы хотя бы однажды столкнулись с подобной болью, — это веский повод проконсультироваться со специалистом. Такой симптом нередко сигнализирует о серьезных заболеваниях.