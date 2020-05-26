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Почему близость в постели работает как обезболивающее 

Мира Маркина 4 часа назад
Почему секс работает как обезболивающее
Фото: depositphotos.com
Несильную боль в пояснице или головную боль необязательно лечить при помощи медикаментов. Как правило, подобный дискомфорт можно снять посредством массажа, аромотерапии, водных процедур и даже интимной близости. К слову, последний способ из всех перечисленных подчас является наиболее эффективным.
Каким образом секс устраняет болевые ощущения? Выяснял "Рамблер".
Интимная близость — это симбиоз мощной эмоциональной, гормональной и физической нагрузки. Но вместе с тем огромный выброс эндорфинов и положительные эмоции, которые испытывает человек в процессе, способны за считанные минуты устранить ноющую боль за счет анестетического эффекта.
Этот факт подтвердил немецкий ученый Архус Фрезе. В исследовании приняли участие тысяча человек, — 800 из них страдали от рассеянной мигрени, остальные — от так называемой кластерной разновидности. Подопытных расспрашивали о том, регулярно ли они занимаются сексом и как часто их посещает головная боль. Кроме того, специалисты пытались выяснить у участников исследования, как одно влияет на другое.
Оказалось, что более трети испытуемых с мигренями испытывали облегчение во время интимной близости. В 75% случаев боль ослабевала с сильной до умеренной, а то и вовсе проходила. У людей с кластерной мигренью происходило примерно то же самое.
Однако следует помнить о том, что порой у людей случаются коитальные головные боли, которые могут возникнуть до, после или вовремя оргазма. Если вы хотя бы однажды столкнулись с подобной болью, — это веский повод проконсультироваться со специалистом. Такой симптом нередко сигнализирует о серьезных заболеваниях.
Видео дня. Как нормализовать работу почек
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