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Мясников разрешил россиянам есть селедку 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Мясников разрешил россиянам есть селедку
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников разрешил россиянам с гипертонией есть селедку. Об этом сообщают Вести.Ru.
Медик призвал гипертоников отказаться от соленых продуктов: колбас, супов, рыбы и других. Однако Мясников сказал, что можно сделать одно исключение.
«Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — заявил врач.
Он посоветовал россиянам с повышенным давлением есть больше бобовых, морепродуктов, зеленых овощей, ягод и сухофруктов. Этих же правил стоит придерживаться и другим людям, чтобы не пополнить ряды гипертоников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников пояснил, какие родинки считаются опасными.
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