Мясников разрешил россиянам есть селедку 

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

Врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников разрешил россиянам с гипертонией есть селедку. Об этом сообщают Вести.Ru.

Медик призвал гипертоников отказаться от соленых продуктов: колбас, супов, рыбы и других. Однако Мясников сказал, что можно сделать одно исключение.

«Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — заявил врач.

Он посоветовал россиянам с повышенным давлением есть больше бобовых, морепродуктов, зеленых овощей, ягод и сухофруктов. Этих же правил стоит придерживаться и другим людям, чтобы не пополнить ряды гипертоников.