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Мясников пояснил, какие родинки считаются опасными 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Мясников пояснил, какие родинки — опасные
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда нужно начинать беспокоиться о родинках. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия".
Мясников объяснил, что для распознания опасных родинок существует система "ABCDE", где каждая буква означает определенный параметр.
Буква А означает асимметрию. Так, если половинки родинки не будут похожи друг на друга, то стоит начать беспокоиться.
Следующий пункт B — border, в переводе с английского означает "граница". Нужно смотреть, насколько родинка четкая. Если она расплывается, то переходит в категорию опасных.
С подразумевает параметр color, означающий цвет. Как правило, обычные и безопасные родинки однородного цвета. Злокачественные могут бледнеет или темнеть с разных сторон.
D — диаметр. Размеры нормальной родинки редко превышают шесть миллиметров. Когда родинка больше, не стоит паниковать, но лучше провести осмотр у врача.
Последний параметр Е означает эволюцию пятна на теле. Безопасные родинки на протяжении долгого времени не меняют цвет, а их границы не расплываются.
В конце доктор Мясников добавил, что в большинстве случаев лечение предполагает удаление родинки.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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