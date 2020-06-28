Все новости на карте

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда нужно начинать беспокоиться о родинках. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия".

Мясников объяснил, что для распознания опасных родинок существует система "ABCDE", где каждая буква означает определенный параметр.

Буква А означает асимметрию. Так, если половинки родинки не будут похожи друг на друга, то стоит начать беспокоиться.

Следующий пункт B — border, в переводе с английского означает "граница". Нужно смотреть, насколько родинка четкая. Если она расплывается, то переходит в категорию опасных.

С подразумевает параметр color, означающий цвет. Как правило, обычные и безопасные родинки однородного цвета. Злокачественные могут бледнеет или темнеть с разных сторон.

D — диаметр. Размеры нормальной родинки редко превышают шесть миллиметров. Когда родинка больше, не стоит паниковать, но лучше провести осмотр у врача.

Последний параметр Е означает эволюцию пятна на теле. Безопасные родинки на протяжении долгого времени не меняют цвет, а их границы не расплываются.

В конце доктор Мясников добавил, что в большинстве случаев лечение предполагает удаление родинки.