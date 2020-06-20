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Назван фактор, резко повышающий риск смерти от рака 

Анастасия Иванова 13 часов назад
Назван фактор, резко повышающий риск смерти от рака
Фото: depositphotos.com
Ученые из Техасского университета выяснили, какой фактор резко повышает риск смерти от рака. Об этом пишет MedicalXpress.
Оказалось, что значительно повышает риск смерти от онкологических заболеваний малоподвижный образ жизни.
Ученые проводили исследования на протяжении пяти лет. Они наблюдали за физической активностью более восьми тысяч человек в возрасте старше 45 лет. За четыре года от рака умерли 268 из них.
В результате исследования выяснилось, что у людей с низкой физической активностью риск смерти от онкологии на 82 процента выше по сравнению с теми, кто ведет активный образ жизни.
Эксперты порекомендовали людям хотя был полчаса в день заниматься спортом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников назвал симптомы опасной головной боли.
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