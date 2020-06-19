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Ученые раскрыли неожиданный секрет жизни до ста лет 

Диана Товсепова 6 часов назад
Ученые раскрыли неожиданный секрет жизни до ста лет
Фото: depositphotos.com
Срок жизни человека может определяться местом, где он живет. Так, ученые Университета штата Вашингтон проанализировали данные о месте жительства, уровне образования и семейном статусе 145 тысяч людей, умерших в возрасте 75 лет и старше в 2011-2015 годах.
При этом, эксперты учитывали и такие факторы, как уровень бедности, среда обитания, доступ к медпомощи и транспорту, загрязнение воздуха и количество зеленых насаждений. Таким образом они смогли определить, какие факторы влияли на долголетие этих людей.
Выяснилось, что с долгим сроком жизни тесно связаны возможность прогуляться по окрестностям (это влияет на физическую активность и доступ к продуктовым магазинам и клиникам), высокий социально-экономический статус и высокий процент населения трудоспособного возраста.
Интересно, что ученые заметили связь долгой жизни и с полом — женщинам чаще удавалось дожить до ста лет.
Ранее "Рамблер" сообщал о мнении британских ученых на этот счет.
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Комментарии 1
ЗОЖ
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