Ученые раскрыли неожиданный секрет жизни до ста лет 

Срок жизни человека может определяться местом, где он живет. Так, ученые Университета штата Вашингтон проанализировали данные о месте жительства, уровне образования и семейном статусе 145 тысяч людей, умерших в возрасте 75 лет и старше в 2011-2015 годах.

При этом, эксперты учитывали и такие факторы, как уровень бедности, среда обитания, доступ к медпомощи и транспорту, загрязнение воздуха и количество зеленых насаждений. Таким образом они смогли определить, какие факторы влияли на долголетие этих людей.

Выяснилось, что с долгим сроком жизни тесно связаны возможность прогуляться по окрестностям (это влияет на физическую активность и доступ к продуктовым магазинам и клиникам), высокий социально-экономический статус и высокий процент населения трудоспособного возраста.

Интересно, что ученые заметили связь долгой жизни и с полом — женщинам чаще удавалось дожить до ста лет.