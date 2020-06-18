Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден главный способ прожить долго 

Мария Сергеева 2 часа назад
Найден главный способ прожить долго
Фото: Рамблер
Ученые университетов в Кембридже и Эдинбурге проанализировали данных о людях из 168 стран мира, придерживающихся рекомендаций ВОЗ, составив на основе полученной информации научную статью с результатами исследования. Работа опубликована в журнале The Lancet Global Health.
Всемирная организация здравоохранения советовала людям тратить 150 минут на аэробные упражнения умеренной интенсивность в течение недели или 75 минут заниматься более активной физической деятельностью. Доля населения, придерживающегося таких рекомендаций кардинально различалась между странами, например, 33% в Кувейте и 94% в Мозамбике.
Выяснилось, что физические упражнения позволяют прожить дольше, а также снижают число преждевременных смертей на 15%, что приравнивается к 3,9 миллионам спасенных жизней. Отмечается, что в странах с низким доходам зависимость была больше (на 18%), чем в западных государствах (на 14%). В США ежегодно предотвращалось 140 200 смертей, а в Великобритании — 26 600. Притом, согласно оценке специалистов, от недостатка физической активности ежегодно умирает 3,2 миллиона человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, сколько яиц можно съедать каждый день.
Видео дня. Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Комментарии 2
ЗОЖ , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Назван простой способ снизить уровень холестерина
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Что нужно регулярно употреблять гипертоникам
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин
Кардиолог объяснила, кому нужно принимать аспирин
Назван самый первый симптом COVID-19
Назван самый первый симптом COVID-19
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
01:06
Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару
ЗОЖ
Что делать, если вас измучил ПМС
06:10
Что делать, если вас измучил ПМС
ЗОЖ
Можно ли подцепить COVID на пляже
06:08
Можно ли подцепить COVID на пляже
Коронавирус ЗОЖ
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
05:45
Сколько сохраняется коронавирус на продуктах
Коронавирус Болезни и лекарства
Как депрессия портит осанку
05:55
Как депрессия портит осанку
ЗОЖ
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
06:10
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
ЗОЖ
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
06:12
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение