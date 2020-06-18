Найден главный способ прожить долго 

Ученые университетов в Кембридже и Эдинбурге проанализировали данных о людях из 168 стран мира, придерживающихся рекомендаций ВОЗ , составив на основе полученной информации научную статью с результатами исследования. Работа опубликована в журнале The Lancet Global Health.

Всемирная организация здравоохранения советовала людям тратить 150 минут на аэробные упражнения умеренной интенсивность в течение недели или 75 минут заниматься более активной физической деятельностью. Доля населения, придерживающегося таких рекомендаций кардинально различалась между странами, например, 33% в Кувейте и 94% в Мозамбике.

Выяснилось, что физические упражнения позволяют прожить дольше, а также снижают число преждевременных смертей на 15%, что приравнивается к 3,9 миллионам спасенных жизней. Отмечается, что в странах с низким доходам зависимость была больше (на 18%), чем в западных государствах (на 14%). В США ежегодно предотвращалось 140 200 смертей, а в Великобритании — 26 600. Притом, согласно оценке специалистов, от недостатка физической активности ежегодно умирает 3,2 миллиона человек.