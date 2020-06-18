Названы продукты, из-за которых воспаляется печень 

Стало известно, какие продукты вредят печени, вызывая ее воспаление. Соответствующее исследование провели ученые из Испании, которые выяснили, что злоупотребление рыбьим жиром и подсолнечным маслом может вызвать эту проблему.

Кроме того, специалисты из Университета Гранады обнаружили, что вещества в составе рыбьего жира способствуют укорочению длины теломер печени. А подсолнечное масло может спровоцировать утолщение и может стать причиной образования рубцов на тканях данного органа.

Кроме того, ученые отметили, что употребление в пищу оливкового масла не наносит вреда организму и в частности печени.