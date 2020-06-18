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Названы продукты, из-за которых воспаляется печень 

Стелла Шмель 6 часов назад
Стало известно, какие продукты вредят печени, вызывая ее воспаление. Соответствующее исследование провели ученые из Испании, которые выяснили, что злоупотребление рыбьим жиром и подсолнечным маслом может вызвать эту проблему.
Кроме того, специалисты из Университета Гранады обнаружили, что вещества в составе рыбьего жира способствуют укорочению длины теломер печени. А подсолнечное масло может спровоцировать утолщение и может стать причиной образования рубцов на тканях данного органа.
Кроме того, ученые отметили, что употребление в пищу оливкового масла не наносит вреда организму и в частности печени.
Ранее "Рамблер" писал, что врач объяснила, кому нужно принимать аспирин.
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