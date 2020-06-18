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Что делать, чтобы не заполучить тепловой удар в жару 

Елена Красовская 11 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как избежать теплового удара в жару. Сейчас в Москве установилась жаркая погода и, по прогнозам синоптиков, до конца недели жара продолжится. В такую погоду можно с лёгкостью получить тепловой удар, поэтому в самое жаркое время на солнце лучше не появляться. Врачи рекомендуют во избежание теплового удара пользоваться головными уборами и одеждой из натуральных материалов, которая не затрудняет отвод тепла от тела.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как регулярное употребление яиц сказывается на организме.
ЗОЖ , Видео
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