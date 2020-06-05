Что ежедневное поедание яиц творит с организмом

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Ежедневно употребляя в пищу яйца, можно запустить множество изменений в своем организме. Какие именно — читайте в материале "Рамблера".

Норма потребления яиц в день не должна превышать трех штук. Завтрак вареными яйцами нормализует уровень холестерина в организме, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, яйца на завтрак обеспечивают человека необходимым уровнем энергии и насыщают так, что через час-два не захочется вновь отправиться на перекус.

Яйца богаты витаминами группы B, поэтому их достаточное количество в организме делает волосы крепкими и блестящими, а кожа приобретает здоровый цвет и упругость.

Кроме того, пользу этот продукт приносит головному мозгу и нервной системе, снижая уровень стресса и общей обеспокоенности.