Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как регулярное употребление яиц сказывается на организме 

Стелла Шмель 37 минут назад
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Фото: depositphotos.com
Ежедневно употребляя в пищу яйца, можно запустить множество изменений в своем организме. Какие именно — читайте в материале "Рамблера".
Норма потребления яиц в день не должна превышать трех штук. Завтрак вареными яйцами нормализует уровень холестерина в организме, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, яйца на завтрак обеспечивают человека необходимым уровнем энергии и насыщают так, что через час-два не захочется вновь отправиться на перекус.
Яйца богаты витаминами группы B, поэтому их достаточное количество в организме делает волосы крепкими и блестящими, а кожа приобретает здоровый цвет и упругость.
Кроме того, пользу этот продукт приносит головному мозгу и нервной системе, снижая уровень стресса и общей обеспокоенности.
Видео дня. Как быстро избавиться от пяточной шпоры
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Как повысить тестостерон без лекарств
Как повысить тестостерон без лекарств
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Какая кровь считается самой дорогой в мире
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
Первые признаки тромба, которые опасно игнорировать
При каких болезнях растет вес
При каких болезнях растет вес
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение