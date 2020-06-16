Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть 

Смотрите видео и узнайте, как не лишиться слуха при использовании наушников. Если наушниками пользоваться постоянно уже с юности, то через пару десятков лет можно оглохнуть. Особую опасность представляет использование наушников в метро: там из-за высокой шумности движения люди повышают громкость, лишь усиливая нагрузку на уши. Как не потерять слух к 40 годам и какие модели наушников более безопасны, расскажет ролик.