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Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как не лишиться слуха при использовании наушников. Если наушниками пользоваться постоянно уже с юности, то через пару десятков лет можно оглохнуть. Особую опасность представляет использование наушников в метро: там из-за высокой шумности движения люди повышают громкость, лишь усиливая нагрузку на уши. Как не потерять слух к 40 годам и какие модели наушников более безопасны, расскажет ролик.
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