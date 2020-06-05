Почему люди беспомощны перед алкоголизмом

Нейробиологи из Йельского университета обнаружили связь на генетическом уровне, которая обуславливает стремление человека к злоупотреблению алкогольными напитками. "Рамблер" приводит исследование, опубликованное на сайте Nature.com.

Исследователи проанализировали данные более 435 тысяч человек, не способных отказаться от алкоголя. Работа ученых опиралась на изучение информации о людях европейского происхождения.

Согласно полученным результатам, новые данные позволяют сказать, что количество выявленных генетических локусов (положений гена), связанных с проблемным употреблением алкоголя возросло с 10 до 29.

Обнаруженные нейробиологами факторы передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в областях генома. Проще говоря, данные источники встроены в "код" человека, что позволяет сделать вывод о беспомощности человечества перед проблемой алкоголизма. Однако на основе исследования ученые могут разработать тест, позволяющий определить риск развития зависимости на генном уровне.