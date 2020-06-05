Близнецы завершили спор между мясоедами и веганами

Близнецы из английского графства Девоншир Росс и Хьюго Тернеры на протяжении 12 недель придерживались веганской и мясной диет, чтобы сравнить результаты. Об этом пишет National Geographic Россия.

Мужчины съедали одинаковое количество калорий и по пять-шесть раз в неделю занимались спортом. За экспериментом наблюдали ученые из Королевского колледжа, которые следили за показателями их здоровья: мышечной массой, весом и уровнем холестерина.

Хьюго придерживался веганской диеты. Он заметил, что стал более энергичным, а его концентрация стала гораздо лучше. К концу эксперимента его вес уменьшился на два килограмма, а процент жира — на один процент. Помимо этого, в его крови стало меньше холестерина. Ученые выяснили, что Хьюго стал устойчивее к риску ожирения и диабету 2 типа. Однако повысилась вероятность возникновения у него болезни Крона.

@theturnertwiins

Его брат Росс 12 недель ел курицу, рыбу, красное мясо, овощи, молочные продукты и злаки. Он набрал 4,5 килограмма, а количество жира увеличилось на два процента. Уровень холестерина в крови мужчины остался неизменным.

После эксперимента близнецы рассказали, что главное — это разнообразие пищи.