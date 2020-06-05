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Россиян призвали отказаться от курения и алкоголя 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиян призвали отказаться от курения и алкоголя
Фото: depositphotos.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян отказаться от курения и алкоголя в летний период, чтобы предотвратить риск заболевания и смертности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Вуйнович, нужно компенсировать отсутствие физической нагрузки и нездоровое питание.
«Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета я рекомендую обратить внимание на свой образ жизни и попробовать избавиться от неполезных привычек и зависимостей, и лето может стать прекрасным временем для начала оздоровления организма», — сказала представитель ВОЗ.
Помимо этого, Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам не есть много сахара, соли и трансжиров и добавить в своей рацион овощи и фрукты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Москве начали лечить COVID-19 в барокамерах.
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ЗОЖ , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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