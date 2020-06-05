Россиян призвали отказаться от курения и алкоголя 

Все новости на карте

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян отказаться от курения и алкоголя в летний период, чтобы предотвратить риск заболевания и смертности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вуйнович, нужно компенсировать отсутствие физической нагрузки и нездоровое питание.

«Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета я рекомендую обратить внимание на свой образ жизни и попробовать избавиться от неполезных привычек и зависимостей, и лето может стать прекрасным временем для начала оздоровления организма», — сказала представитель ВОЗ.

Помимо этого, Мелита Вуйнович порекомендовала россиянам не есть много сахара, соли и трансжиров и добавить в своей рацион овощи и фрукты.