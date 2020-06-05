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В Москве начали эксперимент по лечению COVID-19 в барокамерах 

Мира Маркина 2 часа назад
В Москве начали лечить COVID-19 в барокамерах
Фото: РИА Новости
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве начали эксперимент по лечению коронавируса в барокамерах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Выявленные случаи COVID-19 будут лечить при помощи гипербарической оксигенации (ГБО). Таким образом, врачи попытаются избежать подключения больных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Медики отмечают, что ГБО улучшает общее самочувствие пациентов, у них повышается уровень кислорода в крови и уменьшается одышка. Помимо этого, процедура усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, за счет чего побочные эффекты смягчаются. Через нее прошли уже 25 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо условие вакцинации против COVID-19.
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