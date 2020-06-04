Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кому можно делать вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам медика, сначала необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, чтобы проверить иммунитет.
"Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и все в пределах нормы, то почему отказываться от прививки", — рассказал врач.
По его мнению, людей нужно прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций.
Кроме того, Владимир Болибок предложил ввести штраф за отказ от ежегодной диспансеризации.
"Не прошел диспансеризацию, тебе штраф, как в Германии, в размере месячного оклада. Наш народ попробуйте как-то по-другому заставить", — сказал иммунолог.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт выступил против тотальной вакцинации в РФ.