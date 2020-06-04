«Не прошел диспансеризацию, тебе штраф»

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кому можно делать вакцину от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам медика, сначала необходимо сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, чтобы проверить иммунитет.

"Элементарный анализ крови сделать для начала и посмотреть: если там отклонения есть, то не надо прививать, а если никаких отклонений нет и все в пределах нормы, то почему отказываться от прививки", — рассказал врач.

По его мнению, людей нужно прививать не только от коронавируса, но и от гриппа и бактериальных инфекций.

Кроме того, Владимир Болибок предложил ввести штраф за отказ от ежегодной диспансеризации.