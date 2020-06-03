Эксперт выступил против тотальный вакцинации в РФ

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом "Звезда" выступил против тотальной вакцинации россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, после того, как появится вакцина от COVID-19, в первую очередь ее предоставят людям, находящимся в группе риска по медицинским показаниям:

«Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения».

В том же интервью Онищенко дал совет россиянам, выезжающим за рубеж. Прежде всего, по мнению специалиста, гражданам, которые после окончания пандемии намерены выехать за границу, необходимо сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. Однако, если его нет, от поездок лучше воздержаться.