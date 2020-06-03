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Эксперт выступил против тотальный вакцинации россиян 

Мира Маркина 1 час назад
Эксперт выступил против тотальный вакцинации в РФ
Фото: depositphotos.com
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с телеканалом "Звезда" выступил против тотальной вакцинации россиян. Об этом сообщает ТАСС.
По словам эксперта, после того, как появится вакцина от COVID-19, в первую очередь ее предоставят людям, находящимся в группе риска по медицинским показаниям:
«Затем по профессиональному признаку. Научной необходимости в тотальной вакцинации нет. Я как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет, но это моя точка зрения».
В том же интервью Онищенко дал совет россиянам, выезжающим за рубеж. Прежде всего, по мнению специалиста, гражданам, которые после окончания пандемии намерены выехать за границу, необходимо сдать тест на антитела к коронавирусу. При наличии иммунитета, по словам медика, можно ехать в любую страну. Однако, если его нет, от поездок лучше воздержаться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи назвали необратимое последствие COVID-19.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , ТК "Звезда"
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