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Врачи назвали необратимое последствие коронавируса 

Елизавета Назарова 36 минут назад
Названо необратимое последствие коронавируса
Фото: depositphotos.com
Американские медики выяснили, что к переболевшим коронавирусом пациентам может не вернуться обоняние. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ученые провели опрос среди людей, которые вылечились от коронавируса и выяснили, что четверть из них испытывали проблемы с обонянием после того, как пропали все основные симптомы. Врачи подчеркнули, что на восстановление обоняния может уйти несколько месяцев. Ученые не исключают и то, что у некоторых пациентов обоняние и чувство вкуса никогда не восстановятся.
Заместитель директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рид рассказала, что потеря обоняния связана с защитной реакцией организма. Она предположила, что идущие к мозгу рецепторы "самоубиваются", чтобы прекратить распространение вируса.
Одним из переболевших пациентов оказался 23-летний Мэтт Ньюи рассказал журналистам, что похудел и испытывает стресс из-за потери обоняния. Он также боится оставаться дома один, потому что может не учуять запах дыма или газа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России разработали съедобную вакцину от коронавируса.
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Коронавирус
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