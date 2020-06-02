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Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса, которую можно будет принимать в виде йогурта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Представитель РАН сообщил, что вакцину в виде кисло-молочной пищи разрабатывают в Санкт-Петербурге на площадке Института экспериментальной медицины.

Чехонин пояснил, что разработчики вакцины с помощью генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок — ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус проникает в клетки.

"Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта", — пояснил академик.

Он добавил, что на данном этапе проводятся доклинические испытания вакцины.