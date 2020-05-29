Назван продукт, который спасет от болезней сердца 

Ученые Королевского колледжа Лондона назвали продукт, который поможет предотвратить болезни сердца.

Специалисты посоветовали заменить вредные закуски вроде печенья и чипсов на миндаль. Этот орех улучшает функции эндотелия (внутренней поверхности кровеносных сосудов) и снижает плохой холестерин, что защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 6802 взрослых человека, которые заполняли дневники питания на протяжении четырех дней. Люди, употребляющие миндаль, придерживались более здорового рациона, в котором была пища с высоким содержанием белка, витамина С, клетчатки и других полезных для здоровья компонентов. Кроме того, эти люди реже употребляли продукты, содержащие трансжиры, углеводы и натрий. Окружность талии у любителей миндаля была на 2,1 сантиметр меньше, а индекс массы тела — на восемь килограммов на квадратный метр ниже по сравнению с теми, кто не ел орехи.

В другом эксперименте подопытные с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении шести недель потребляли либо миндаль, либо обычные закуски. Оказалось, что если заменить 20% потребляемых углеводов миндалем, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 32%.