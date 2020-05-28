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Как пить кофе, чтобы сохранить здоровое сердце 

Мира Маркина 3 часа назад
Кофеин повышает уровень дофамина в мозге, положительно влияет на центральную нервную систему и даже улучшает физическую активность. Но вместе с тем врачи регулярно предупреждают о том, что многие кофеманы в будущем рискуют столкнуться с болезнями сердца.
Можно ли не отказываться от любимого напитка, но при этом сохранить здоровье? Разбирался "Рамблер".
Австралийские ученые изучили данные более 300 тысяч пациентов в возрасте от 37 до 73 лет. Среди них также присутствовали люди со специфичным геном CYP1А2, за счет которого организму удается быстрее переваривать кофеин.
В ходе исследования выяснилось, что у тех, кто выпивает в день пять и более чашек кофе, риск развития инфаркта на 22% выше, чем у людей, которые ограничиваются двумя чашками напитка в день. Вдобавок к этому, ген CYP1А2 не защищает людей от болезней сердца, поэтому им также не стоит злоупотреблять кофеином.
Но почему кофе, несмотря на все свои достоинства, так негативно влияет на работу главного человеческого органа? Все дело в том, что повышенный уровень кофеина в крови провоцирует скачок давления, что является фактором риска при проблемах с сердцем.
Что интересно, люди, которые вообще не пьют кофе, или предпочитают напиток без кофеина точно так же могут столкнуться с заболеваниями сердца: риск повышен на 11% и 7% по сравнению с теми, кто выпивает 1-2 чашки кофе в день.
Таким образом, специалисты сошлись во мнении: отказываться от кофе навсегда не стоит, однако и злоупотреблять им — крайне плохая идея. Лучше всего ограничиться одной-двумя порциями в день, — в таком случае кофе станет вашим другом, а не врагом.
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