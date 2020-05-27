Комаровский разоблачил санитайзеры

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Комаровский назвал санитайзеры разводом мирового масштаба 

Анастасия Иванова 1 час назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наблюдениях, которые переворачивают представления о дезинфекции рук. Об этом он заявил в видео на YouTube.
По словам доктора Комаровского, для того, чтобы дезинфицировать руки санитайзером, необходимо три миллилитра жидкости. Он выяснил, что для этого человеку необходимо 27 раз нажать на кнопку распылителя.
«Для того, чтобы дезинфицировать руки правильно, по протоколам ВОЗ надо пшикнуть 27 раз», — заявил Комаровский.
Он назвал антисептик с распылителем «фундаментальным в мировом масштабе разводом». Комаровский признался, что из-за этого находится в «состоянии культурного шока».
Коллега врача Андрей Александрин рассказал, что считает мытье рук с мылом более эффективной мерой. По его мнению, антисептик быстро засыхает: это не обеспечивает правильную дезинфекцию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Комаровский разоблачил фейк о природе коронавируса.
Комментарии 6
ЗОЖ , Видео , Евгений Комаровский , Андрей Александрин , ВОЗ
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