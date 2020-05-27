Врач и телеведущий Евгений Комаровский разоблачил популярный фейк о природе коронавируса.
В своем новом видео на YouTube медик рассказал, что ему регулярно пересылают сообщения с недостоверной информацией. Далее Комаровский упомянул об одной недавно появившейся и несуществующей в действительности концепции:
«Оказывается, коронавирус — это не вирус, это бактерия. Ребята, это для вас по барабану: что вирус, что бактерия — все микробы. Что вирус вы лечите антибиотиками, что стафилококки вы лечите антибиотиками. Большинство из вас так учили в школе: что между вирусами и бактериями разницы никакой»,
— сообщил Комаровский о деталях фейка.
По словам доктора, в недостоверном сообщении также утверждалось, что бактериальная природа COVID-19 становится очевидна при вскрытии. Особенно, если врачи вскрывают конечности умершего.
Медик посетовал на то, как легко люди верят недостоверной информации:
«Перед тем как это все распространять, пожалуйста, просто подумайте, кому это надо. Это надо, чтобы на вас заработать деньги. Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры. […] «На кой хрен или на кой имбирь вам вставлять чипы? Вам надо просто прислать сообщение».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Комаровский предрек последствия жесткого карантина.