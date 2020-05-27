Врач и телеведущий Евгений Комаровский разоблачил популярный фейк о природе коронавируса.

В своем новом видео на YouTube медик рассказал, что ему регулярно пересылают сообщения с недостоверной информацией. Далее Комаровский упомянул об одной недавно появившейся и несуществующей в действительности концепции:

«Оказывается, коронавирус — это не вирус, это бактерия. Ребята, это для вас по барабану: что вирус, что бактерия — все микробы. Что вирус вы лечите антибиотиками, что стафилококки вы лечите антибиотиками. Большинство из вас так учили в школе: что между вирусами и бактериями разницы никакой»,

— сообщил Комаровский о деталях фейка.

По словам доктора, в недостоверном сообщении также утверждалось, что бактериальная природа COVID-19 становится очевидна при вскрытии. Особенно, если врачи вскрывают конечности умершего.

Медик посетовал на то, как легко люди верят недостоверной информации: