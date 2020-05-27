Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комаровский разоблачил фейк о природе коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
Врач и телеведущий Евгений Комаровский разоблачил популярный фейк о природе коронавируса.
В своем новом видео на YouTube медик рассказал, что ему регулярно пересылают сообщения с недостоверной информацией. Далее Комаровский упомянул об одной недавно появившейся и несуществующей в действительности концепции:
«Оказывается, коронавирус — это не вирус, это бактерия. Ребята, это для вас по барабану: что вирус, что бактерия — все микробы. Что вирус вы лечите антибиотиками, что стафилококки вы лечите антибиотиками. Большинство из вас так учили в школе: что между вирусами и бактериями разницы никакой»,
— сообщил Комаровский о деталях фейка.
По словам доктора, в недостоверном сообщении также утверждалось, что бактериальная природа COVID-19 становится очевидна при вскрытии. Особенно, если врачи вскрывают конечности умершего.
Медик посетовал на то, как легко люди верят недостоверной информации:
«Перед тем как это все распространять, пожалуйста, просто подумайте, кому это надо. Это надо, чтобы на вас заработать деньги. Вы уже напокупали гидроксихлорохина, напокупали средств от глистов, имбирь ни за какие деньги не достать. Перестаньте играть в эти игры. […] «На кой хрен или на кой имбирь вам вставлять чипы? Вам надо просто прислать сообщение».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что доктор Комаровский предрек последствия жесткого карантина.
Комментарии 1
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прививку от COVID-19 сделает лишь половина американцев
Прививку от COVID-19 сделает лишь половина американцев
Мясников объяснил «русское чудо» во время COVID-19
Мясников объяснил «русское чудо» во время COVID-19
8894 новых случаев коронавируса выявлено в России
8894 новых случаев коронавируса выявлено в России
Ученые заявили об успешном испытании вакцины
Ученые заявили об успешном испытании вакцины
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Чем опасны красные глаза
05:57
Чем опасны красные глаза
ЗОЖ Болезни и лекарства
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
08:50
Кто может сдать плазму для больных COVID-19
Болезни и лекарства Коронавирус
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
06:04
На какие проблемы намекает ухудшение памяти
ЗОЖ
Как не перепутать инфаркт с изжогой
06:11
Как не перепутать инфаркт с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
05:58
Где находятся лимфоузлы и зачем они нам нужны
ЗОЖ
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
00:43
Сколько москвичей уже приобрели иммунитет к COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение