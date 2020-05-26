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Популярный детский врач Евгений Комаровский высказался о возможных последствиях жесткого карантина. Предположениями он поделился в новом видео на своем YouTube-канале.

По мнению специалиста, чем дольше длится карантин, тем позже сформируется коллективный иммунитет.

"Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится", — убежден Комаровский.

Также он отметил, что в некоторых странах из-за карантина отложены плановые операции и вакцинация.