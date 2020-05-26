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Доктор Комаровский предрек последствия жесткого карантина 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Популярный детский врач Евгений Комаровский высказался о возможных последствиях жесткого карантина. Предположениями он поделился в новом видео на своем YouTube-канале.
По мнению специалиста, чем дольше длится карантин, тем позже сформируется коллективный иммунитет.
"Чем интенсивнее мы будем закручивать гайки, ограничивать общение, полеты, закрывать все, тем больше будет выработка коллективного иммунитета. Он все равно выработается рано или поздно. Рано или поздно 60-70 процентов народу будет иммунитет иметь, и тогда передача остановится", — убежден Комаровский.
Также он отметил, что в некоторых странах из-за карантина отложены плановые операции и вакцинация.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Роспотребнадзоре раскрыли влияние алкоголя при COVID-19.
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский , Роспотребнадзор
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