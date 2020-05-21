Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала продукты питания, которые оказывают наиболее пагубное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека. О том, какая именно еда опасна для сердца, она рассказала на своем Youtube-канале.

Одним из самых коварных продуктов, по мнению врача, является сахар, которых содержится в булках, сладостях и других продуктах с высоким гликемическим индексом.

Еще один вредный продукт, считает врач, это соль.

"Полностью исключать соль не стоит, но употребляйте ее дозированно. Норма — шесть граммов в день (одна чайная ложка без горки)",

— уточнила она.

Алкоголь также попал в список вредных продуктов. Исключение — красное сухое вино, но дозированно: не более 1-2 бокалов за раз 3-4 раза в неделю. Эту дозу, по мнению специалиста, превышать нельзя.

Кроме того, Кореневич считает, что необходимо ограничить или полностью исключить употребление трансжиров. Их много в фастфуде, сосисках и в магазинных полуфабрикатах.

И последним пунктом врач обозначила пальмовое масло. По мнению специалиста, оно так же вредно, как и четыре предыдущих продукта из списка:

"То, что добавляют в наши продукты, особенно в молочные, — это масло низкого качества. Это дешевая гадость — третий или четвертый сорт. Его используют исключительно из-за дешевизны. Именно поэтому пальмовое масло так критикуют",

— пояснила она.