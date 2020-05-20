Мифы об алкоголе, в которые опасно верить 

В России распространилось очень много мифов относительно воздействия алкоголя, избавления от похмелья и самого употребления спиртного. "Рамблер" развенчивает мифы и рассказывает, в какие из них верить может быть опасно.

Алкоголь воздействует только на печень

Да, наибольшее влияние алкоголь оказывает именно на этот орган. Печень перерабатывает этанол и фильтрует токсичные вещества из алкоголя. Часть выходит из организма, но орган повреждается из-за сильной нагрузки. Однако от алкоголя страдает не только печень. Сильное воздействие спиртное имеет на желудок и поджелудочную. Дело в том, что алкоголь повышает кислотность в желудке и повреждает стенки органов, из-за чего язву и панкреатит называют болезнями алкоголиков. Также алкоголь влияет на нервную систему и клетки мозга.

Нужно повышать градус, чтобы не было плохо

Врачи уже давно опровергли миф о правиле повышения градуса. Известно, что крепость алкоголя не влияет на состояние на утро. Однако они предлагают придерживаться другой тактики. Во-первых, нужно контролировать количество выпитого, а, во-вторых, не стоит смешивать разные алкогольные напитки. Если вы в начале вечера выбрали вино, продолжайте его пить.

Перед алкоголем нужно съесть много жирного, чтобы не пьянеть

Перед употреблением спиртного действительно нужно плотно поужинать. Так, человек будет медленнее пьянеть, защитит стенки желудка от вреда алкоголя и сократит вред для своего организма. При этом не стоит налегать на жирную пищу, как советуют многие. Жиры вместе с алкоголем могут быть опасны для пищеварительных органов, так как эта еда очень тяжелая, плюс нужно переваривать алкоголь. Так, органы не смогут расщепить спиртное на безопасные вещества, и в организм попадут токсины.