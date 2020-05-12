Комаровский рассказал о связи иммунитета и мороженого 

Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о том, как регулярное поедание мороженого влияет на иммунитет. Об этом он сообщил в своем ролике на Youtube-канале.

Комаровский заявил, что не стоит ограждать детей от поедания холодного мороженого.

"Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто", — рассказал врач.

При этом медик отметил, что подобные "процедуры" нужно проводить регулярно. Так, если давать ребенку холодное раз в месяц, то иммунитета у него не будет.

Также Комаровский предупредил, что для некоторых детей мороженое может быть опасно. Из-за его калорийности не рекомендуется употреблять тем, кто страдает ожирением и лишним весом.