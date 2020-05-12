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Комаровский рассказал о связи иммунитета и мороженого 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Комаровский рассказал о связи иммунитета и мороженого
Фото: Кадр из видео
Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал о том, как регулярное поедание мороженого влияет на иммунитет. Об этом он сообщил в своем ролике на Youtube-канале.
Комаровский заявил, что не стоит ограждать детей от поедания холодного мороженого.
"Мороженое надо есть регулярно. Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холодом на миндалины — это очень круто", — рассказал врач.
При этом медик отметил, что подобные "процедуры" нужно проводить регулярно. Так, если давать ребенку холодное раз в месяц, то иммунитета у него не будет.
Также Комаровский предупредил, что для некоторых детей мороженое может быть опасно. Из-за его калорийности не рекомендуется употреблять тем, кто страдает ожирением и лишним весом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые раскрыли реальное происхождение коронавируса.
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