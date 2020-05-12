Раскрыто происхождение коронавируса

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Ученые раскрыли происхождение коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Группа китайских ученых выяснила, как именно появился коронавирус. Они провели исследование и обнаружили у нового коронавируса те же мутации, которые были в другом вирусе, произошедшем от летучих мышей. Итоги работы были опубликованы в журнале Current Biology.
Оказалось, что РНК-генома коронавируса SARS-CoV-2 были обнаружены в другом вирусе RmYN02, который также произошел в организмах летучих мышей. Однако RmYN02 не передается к человеку, в отличие от SARS-CoV-2.
Ученые пришли к выводу, что оба вируса имеют аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка, который отвечает за проникновение в клетку хозяина. Раньше подобные мутации считались уникальной особенностью коронавируса. Из-за того, что они встречаются крайне редко, некоторые специалисты были уверены в том, что коронавирус произошел из лаборатории.
Ранее "Рамблер" сообщал, что от коронавируса в США вылечился безнадежный пациент.
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Коронавирус , Видео
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