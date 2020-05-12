Раскрыто происхождение коронавируса

Группа китайских ученых выяснила, как именно появился коронавирус. Они провели исследование и обнаружили у нового коронавируса те же мутации, которые были в другом вирусе, произошедшем от летучих мышей. Итоги работы были опубликованы в журнале Current Biology.

Оказалось, что РНК-генома коронавируса SARS-CoV-2 были обнаружены в другом вирусе RmYN02, который также произошел в организмах летучих мышей. Однако RmYN02 не передается к человеку, в отличие от SARS-CoV-2.

Ученые пришли к выводу, что оба вируса имеют аминокислотные вставки в месте соединения двух субъединиц S1 и S2 белка, который отвечает за проникновение в клетку хозяина. Раньше подобные мутации считались уникальной особенностью коронавируса. Из-за того, что они встречаются крайне редко, некоторые специалисты были уверены в том, что коронавирус произошел из лаборатории.