«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса

Пациент Грегг Гарфилд стал нулевым пациентом в Калифорнии и провел в больнице два месяца. Прогнозы врачей были неутешительными, но он вылечился. Об этом сообщает People.

Гарфилд заразился COVID-19 в конце февраля, когда отдыхал на одном из лыжных курортов в Италии. Он вернулся домой и стал перым заболевшим в Калифорнии. Мужчину госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи были уверены, что он не выдержит и называли его безнадежным пациентом.

Пока американец находился на лечении, его сестра открыла благотворительный сбор. В описании страницы она написала, что вероятность мужчины выжить составила один процент.

Несмотря на неутешительные прогнозы, в начале мая Гарфилд пошел на поправку. Врачи долго обсуждали его выписку, но в конце концов решили отпустить домой. В итоге мужчину провожал весь медицинский персонал и его друзья.

"Это было что-то невероятное, я чувствовал огромную поддержку и любовь. Я благодарен врачам, без их помощи я бы не выздоровел", — рассказал Гарфилд местному изданию.

Его сестра также поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к их проблеме и тех, кто спас жизнь брату.