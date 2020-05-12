«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса

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«Безнадежный» пациент из США вылечился от коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Пациент Грегг Гарфилд стал нулевым пациентом в Калифорнии и провел в больнице два месяца. Прогнозы врачей были неутешительными, но он вылечился. Об этом сообщает People.
Гарфилд заразился COVID-19 в конце февраля, когда отдыхал на одном из лыжных курортов в Италии. Он вернулся домой и стал перым заболевшим в Калифорнии. Мужчину госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи были уверены, что он не выдержит и называли его безнадежным пациентом.
Пока американец находился на лечении, его сестра открыла благотворительный сбор. В описании страницы она написала, что вероятность мужчины выжить составила один процент.
Несмотря на неутешительные прогнозы, в начале мая Гарфилд пошел на поправку. Врачи долго обсуждали его выписку, но в конце концов решили отпустить домой. В итоге мужчину провожал весь медицинский персонал и его друзья.
"Это было что-то невероятное, я чувствовал огромную поддержку и любовь. Я благодарен врачам, без их помощи я бы не выздоровел", — рассказал Гарфилд местному изданию.
Его сестра также поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к их проблеме и тех, кто спас жизнь брату.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Мясников рассказал о странном поведении коронавируса.
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Коронавирус , Видео
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