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Названы правила использования антисептиков 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья Наталья Махнева рассказала, как правильно использовать антисептики. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, слишком частое мытье рук и дезинфекция могут плохо повлиять на кожу: вызвать сухость, раздражение, покраснения, зуд или аллергию. Поэтому нужно соблюдать несколько правил их использования.
"Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства", — рассказала Наталья Махнева.
Кроме того, она посоветовала проводить уборку в защитных перчатках, так как моющие средства содержат вещества, негативно влияющие на состояние кожи.
Еще эксперт отметила, что медицинские перчатки, которые люди используют на улице, в течение дня необходимо менять.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог рассказал о влиянии лета на COVID-19.
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ЗОЖ , Видео , Аллергия , Минздрав РФ
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