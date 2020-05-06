Названы правила использования антисептиков 

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Подмосковья Наталья Махнева рассказала, как правильно использовать антисептики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, слишком частое мытье рук и дезинфекция могут плохо повлиять на кожу: вызвать сухость, раздражение, покраснения, зуд или аллергию. Поэтому нужно соблюдать несколько правил их использования.

"Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства", — рассказала Наталья Махнева.

Кроме того, она посоветовала проводить уборку в защитных перчатках, так как моющие средства содержат вещества, негативно влияющие на состояние кожи.

Еще эксперт отметила, что медицинские перчатки, которые люди используют на улице, в течение дня необходимо менять.