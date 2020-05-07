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Вирусолог рассказал о влиянии лета на COVID-19 

Анастасия Иванова 17 часов назад
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о влиянии лета на распространение коронавируса. Об этом он заявил в эфире на Пятом канале.
По словам врача, есть вероятность, что с наступлением лета количество зараженных COVID-19 может пойти на спад.
«Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса», — заявил вирусолог.
Кроме того, Анатолий Альтштейн добавил, что спад распространения коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей. Летом человек меньше времени проводит в закрытых помещениях, где большое скопление народа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые разрушили главные мифы о коронавирусе
Коронавирус , Видео , COVID-19
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