Вирусолог рассказал о влиянии лета на COVID-19 

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о влиянии лета на распространение коронавируса. Об этом он заявил в эфире на Пятом канале.

По словам врача, есть вероятность, что с наступлением лета количество зараженных COVID-19 может пойти на спад.

«Скорее всего, хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса», — заявил вирусолог.

Кроме того, Анатолий Альтштейн добавил, что спад распространения коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей. Летом человек меньше времени проводит в закрытых помещениях, где большое скопление народа.