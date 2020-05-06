Разрушены главные мифы о коронавирусе

Новые исследования ученых команды Франсуа Баллу, профессора биологии вычислительных систем в Университетском колледже Лондона проливают свет на происхождение коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в беседе с CNN. Подробнее — в материале "Рамблера".

Баллу отметил, что ученые сравнили особенности нового коронавируса с уже известными его штаммами и полагают, что вирус действительно был впервые обнаружен у человека в конце 2019 года. Но выяснить, кем именно был нулевой пациент и гражданином какой страны он являлся — не представляется возможным:

Все попытки понять, кто именно стал "нулевым пациентом" обречены на провал", потому что таких "нулевых пациентов" огромное множество,

— заявил он.

Команда Баллу также обнаружила доказательства того, что новый коронавирус начал распространяться в Европе и США за несколько недель до того, как была обнародована первая информация о SARS-CoV-2.

Также команда Баллу развенчала мифы о скором появлении так называемого коллективного иммунитета. Он отметил, что многие ученые полагали, что вирус на самом деле успел широко распространиться еще за несколько месяцев до того, как впервые был обнаружен исследователями. За это время SARS-CoV-2 мог инфицировать множество людей, у большинства из которых болезнь протекала бессимптомно, таким образом постепенно приближаясь выработке коллективного иммунитета у человечества. Ученые под руководством Баллу опровергли эту теорию. Несмотря на высокую скорость распространения инфекции, согласно вычислениям Франсуа Баллу, на данный момент заражено, по самым смелым подсчетам, не более 10% населения Земли.

Выводы исследователей команды Баллу были рассмотрены и другими учеными, которые дали экспертную оценку.

Абсолютно все вирусы мутируют. Пока нет доказательств того, что SARS-CoV-2 становится более или менее заразным, а также более или менее летальным,

— заявил Франсуа Баллу.

Его точку зрения поддержала и Лейн Вормброд из центра аналитики Университета Джона Хопкина. Чтобы увидеть, как способны меняться характеристики нового коронавируса, потребуется провести больше исследований на животных.

Подобные исследования могут быть важны для ученых, работающих над созданием вакцины. В процессе создания лекарства особенно важно понять, что характерно именно для SARS-CoV-2, а что — нет.