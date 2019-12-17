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Врачи рассказали, какую выбрать елку 

Рамблер 3 часа назад
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова предупредила о том, что искусственные елки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Слова эксперта передает РИА Новости.
По мнению специалиста, лучше всего отдать предпочтение натуральному дереву. Искусственные елки в теплом помещении могут выделять соединения хлора, которые вызывают раздражение слизистых — першение, кашель, насморк и зуд глаз. Кроме того, искусственное дерево собирает пыль и может стать "домом" для пылевых клещей.
Другой специалист, врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих, предупредила, что натуральные ели могут вызвать реакцию у тех, кто страдает аллергией на пыльцу хвойных деревьев.
Ранее "Рамлер" писал, какие признаки аллергии нельзя игнорировать.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
ЗОЖ , Видео , РИА Новости
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