Врачи рассказали, какую выбрать елку

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова предупредила о том, что искусственные елки могут спровоцировать аллергическую реакцию. Слова эксперта передает РИА Новости.

По мнению специалиста, лучше всего отдать предпочтение натуральному дереву. Искусственные елки в теплом помещении могут выделять соединения хлора, которые вызывают раздражение слизистых — першение, кашель, насморк и зуд глаз. Кроме того, искусственное дерево собирает пыль и может стать "домом" для пылевых клещей.

Другой специалист, врач-аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих, предупредила, что натуральные ели могут вызвать реакцию у тех, кто страдает аллергией на пыльцу хвойных деревьев.