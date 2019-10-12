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Признаки пищевой аллергии, которые нельзя игнорировать 

Рамблер 6 часов назад
Признаки аллергии, которые нельзя игнорировать
Фото: depositphotos.com
Многие убеждены, что аллергией на пищевые продукты люди страдают только в детстве. Однако это большое заблуждение. Аллергия на определенную еду может развиться в любом возрасте, и самое главное здесь — не игнорировать ее симптомы.

У вас иногда чешется кожа

Причиной кожного зуда может стать что угодно, будь то неподходящая одежда или даже сахарный диабет. Однако зудящие пятнышки, которые время от времени возникают на руках, ногах, суставах или вокруг губ могут говорить об определенной иммунной реакции на какие-то продукты питания.

После еды у вас чешется во рту и появляется сухой кашель

Пищевая аллергия нередко вызывает зуд во рту или першение в горле. Зачастую такую реакцию провоцируют фрукты и овощи, в состав в которых входят белки, похожие на пыльцу.

Вам трудно глотать

Эозинофильный эзофагит — так называется состояние, когда иммунная система в ответ на померещившуюся ей опасность отправляет к пищеводу огромное количество белых кровяных телец. Именно это вызывает воспалительную реакцию и отек, из-за чего кускам пищи становится труднее проходить изо рта в желудок.

У вас бывает слабость и замедленный пульс

Порой пищевые аллергены вызывают снижение артериального давления. Распознать это можно по косвенным признакам: легкой слабости и замедлившемуся пульсу. Если подобные симптомы возникли у вас после приема пищи, возможно, в следующий раз от нее лучше отказаться.
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